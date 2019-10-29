У порт Одеси прибули одразу чотири кораблі НАТО: фото і відео

В одеський порт зайшли чотири мінні тральщики НАТО. Усі вони здійснюють патрулювання у Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи Альянсу "SNMCMG2"

До Одеси натівські тральщики прибули з дружнім візитом та пробудуть на Півдні України протягом тижня, повідомляє Міністерство оборони.

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Зокрема, в одеський порт прибули тральщики:

ESPS "Sella" (Іспанія);

"Ros Lupu Dinescu" (Румунія);

BGS "Shkval" (Болгарія);

ITS "Numana" (Італія).

З якою метою кораблі НАТО прибули в Одесу?У середу, 30 жовтня, в Одесу прибуде керівництво НАТО під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга. Там північноатлантична рада Альянсу, зокрема, з представника Військово-морських сил ЗСУ та курсантами Одеської морської академії.

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