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      У порт Одеси прибули одразу чотири кораблі НАТО: фото і відео

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      Чотири мінні тральщики НАТО увійшли в порт Одеси
      Чотири мінні тральщики НАТО увійшли в порт Одеси / Міноборони

      В одеський порт зайшли чотири мінні тральщики НАТО. Усі вони здійснюють патрулювання у Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи Альянсу "SNMCMG2"

      До Одеси натівські тральщики прибули з дружнім візитом та пробудуть на Півдні України протягом тижня, повідомляє Міністерство оборони.

      Важливо: Керівництво НАТО їде до України: відома програма візиту

      Зокрема, в одеський порт прибули тральщики:

      • ESPS "Sella" (Іспанія);
      • "Ros Lupu Dinescu" (Румунія);
      • BGS "Shkval" (Болгарія);
      • ITS "Numana" (Італія).

      З якою метою кораблі НАТО прибули в Одесу?У середу, 30 жовтня, в Одесу прибуде керівництво НАТО під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга. Там північноатлантична рада Альянсу, зокрема, з представника Військово-морських сил ЗСУ та курсантами Одеської морської академії.

      Кораблі НАТО увійшли в порт Одеси: дивіться відео

      Кораблі НАТО в порту Одеси: дивіться фото

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Водний транспорт НАТО Генсек НАТО Міністерство оборони України
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