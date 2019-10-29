У порт Одеси прибули одразу чотири кораблі НАТО: фото і відео
В одеський порт зайшли чотири мінні тральщики НАТО. Усі вони здійснюють патрулювання у Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи Альянсу "SNMCMG2"
До Одеси натівські тральщики прибули з дружнім візитом та пробудуть на Півдні України протягом тижня, повідомляє Міністерство оборони.
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Зокрема, в одеський порт прибули тральщики:
- ESPS "Sella" (Іспанія);
- "Ros Lupu Dinescu" (Румунія);
- BGS "Shkval" (Болгарія);
- ITS "Numana" (Італія).
З якою метою кораблі НАТО прибули в Одесу?У середу, 30 жовтня, в Одесу прибуде керівництво НАТО під головуванням генерального секретаря Єнса Столтенберга. Там північноатлантична рада Альянсу, зокрема, з представника Військово-морських сил ЗСУ та курсантами Одеської морської академії.
Кораблі НАТО увійшли в порт Одеси: дивіться відео
Кораблі НАТО в порту Одеси: дивіться фото