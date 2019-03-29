У порту на Одещині виявили арсенал зброї з Росії: як його Кремль хотів використати проти України

Арсенал російської зброї, яку виявили в одному з українських портів, Кремль планував доправити до третіх країн, а українську територію Москва використовувала як транзитну "базу", Також цю зброю могли застосувати для дестабілізації ситуації в Україні.

27 березня головний військовий прокурор розповів, що під час перевірки в одному з українських морпортів Одещини виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Почора". За його словами, суд уже заарештував ці ракети як предмети порушення митних правил, і їх планують передати на озброєння до ЗСУ.

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Генппрокурор Юрій Луценко, зі свого боку, зауважив, що ці ракети ще в 2007 році представники "Рособоронекспорту", попередньо домовившись зі службовцями підприємств українського оборонного комплексу, намагалися незаконно перемістити до іншої країни. До якої саме, очільник ГПУ не вказав, щоправда зазначив, що вона перебувала під санкціями Радбезу ООН.

В українському порту виявили російський ракетний комплекс: дивіться відео

29 березня у СБУ заявили, що їм вдалося заблокувати міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, що перебувають під санкціями ООН. У рамках кримінального провадження, яке розпочали за фактом виявлення місця незаконного зберігання 36 ракет 5В27Д до зенітно-ракетного комплексу С-125 "Печора", оперативники СБУ цей арсенал зброї вилучили.

Крім того, під час слідчих дії правоохоронці вилучили на території одного з морських портів (його назву у СБУ не вказали) гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні мін МОН-100 та тротилові шашки загальною вагою у понад двісті кілограмів. Також було виявлено гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до протитанкового гранатомету ПГ-7ПМ, коробки із електродетонаторами та підривачі МВЧ-62.



Окрім 36 ракет до ЗРК "Печора" співробтники СБУ виявили й інше озброєння

Такий військовий вантаж, що належить "Рособоронекспорту" зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а лише за кількістю тари та орієнтовною вагою.

Відповідно до інформації, якою володіє СБУ, Росія використовувала українські порти, як транзитну "базу" для поставок озброєння у треті країни. Від початку агресії Кремля проти України цей арсенал могли використовувати російські спецслужби для створення так званих "закладок" зброї на півдні України, аби згодом диверсійні групи, що контролюються з Москви, змогли дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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Росія знайдений на Одещині арсенал планувала використати для дестабілізації ситуації в Україні

Наразі тривають слідчі дії задля встановлення всіх обставин події та притягнення до відповідальності осіб, залучених до такої схеми осіб.

Раніше у СБУ також повідомили, що вони припинили діяльність екстремістського угруповання, яким керували з Росії. Його координатором був Рустам Ташбаєв. Саме цей чоловік стоїть за так званим "третім Майданом" у Києві.