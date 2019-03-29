20:02
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      У порту на Одещині виявили арсенал зброї з Росії: як його Кремль хотів використати проти України

      1658 Читать новость на русском
      На Одещині виявили 36 ракет до ЗРК "Печора": як їх хотіла використати Росія проти України
      На Одещині виявили 36 ракет до ЗРК "Печора": як їх хотіла використати Росія проти України / Фото з відкритих джерел

      Арсенал російської зброї, яку виявили в одному з українських портів, Кремль планував доправити до третіх країн, а українську територію Москва використовувала як транзитну "базу", Також цю зброю могли застосувати для дестабілізації ситуації в Україні.

      27 березня головний військовий прокурор розповів, що під час перевірки в одному з українських морпортів Одещини виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Почора". За його словами, суд уже заарештував ці ракети як предмети порушення митних правил, і їх планують передати на озброєння до ЗСУ.

      Читайте також: Українці продавали газ із Росії в окупований Донбас, – СБУ

      Генппрокурор Юрій Луценко, зі свого боку, зауважив, що ці ракети ще в 2007 році представники "Рособоронекспорту", попередньо домовившись зі службовцями підприємств українського оборонного комплексу, намагалися незаконно перемістити до іншої країни. До якої саме, очільник ГПУ не вказав, щоправда зазначив, що вона перебувала під санкціями Радбезу ООН.

      В українському порту виявили російський ракетний комплекс: дивіться відео 

      29 березня у СБУ заявили, що їм вдалося заблокувати міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, що перебувають під санкціями ООН. У рамках кримінального провадження, яке розпочали за фактом виявлення місця незаконного зберігання 36 ракет 5В27Д до зенітно-ракетного комплексу С-125 "Печора", оперативники СБУ цей арсенал зброї вилучили.

      Крім того, під час слідчих дії правоохоронці вилучили на території одного з морських портів (його назву у СБУ не вказали) гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні мін МОН-100 та тротилові шашки загальною вагою у понад двісті кілограмів. Також було виявлено гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до протитанкового гранатомету ПГ-7ПМ, коробки із електродетонаторами та підривачі МВЧ-62.

      Печора, Росія, Одещина, ракети, агресія, зброя
      Окрім 36 ракет до ЗРК "Печора" співробтники СБУ виявили й інше озброєння

      Такий військовий вантаж, що належить "Рособоронекспорту" зберігався не відповідно до найменування та фактичних виробів, а лише за кількістю тари та орієнтовною вагою.

      Відповідно до інформації, якою володіє СБУ, Росія використовувала українські порти, як транзитну "базу" для поставок озброєння у треті країни. Від початку агресії Кремля проти України цей арсенал могли використовувати російські спецслужби для створення так званих "закладок" зброї на півдні України, аби згодом диверсійні групи, що контролюються з Москви, змогли дестабілізувати ситуацію в регіоні.

      Читайте також: Якщо Росія захопить Україну, вона вирішить багато питань, – журналіст

      Печора, Росія, Одещина, ракети, агресія, зброя
      Росія знайдений на Одещині арсенал планувала використати для дестабілізації ситуації в Україні 

      Наразі тривають слідчі дії задля встановлення всіх обставин події та притягнення до відповідальності осіб, залучених до такої схеми осіб.

      Раніше у СБУ також повідомили, що вони припинили діяльність екстремістського угруповання, яким керували з Росії. Його координатором був Рустам Ташбаєв. Саме цей чоловік стоїть за так званим "третім Майданом" у Києві.

      яку ще діяльність проти україни викрила сбу:
      blog_ava
      Що буде з курсом гривні до та після виборів: думки економістів
      сьогодні
      9443
      Теги: Новини Росії Новини України СБУ Зброя Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Факти про президентські вибори-2019: цифри і рекорди
      сьогодні , 20:02 Факти про президентські вибори-2019: цифри і рекорди
      Яніна Ткачук 13
      Програми кандидатів у президенти: що треба знати перед тим, як голосувати
      сьогодні , 10:59 Програми кандидатів у президенти: що треба знати перед тим, як голосувати
      Інна Жолобович 1
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      сьогодні , 19:03 "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      Світлана Попова 1206
      Вибори та мітинги: для чого бойовики зганяють людей 31 березня?
      сьогодні , 19:00 Вибори та мітинги: для чого бойовики зганяють людей 31 березня?
      Олексій Чибісов 945
      Дружини українських президентів: хто вони та чим запам’ятались
      сьогодні , 18:10 Дружини українських президентів: хто вони та чим запам’ятались
      2467
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук