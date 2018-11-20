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      У Португалії дорога обвалилася в кар'єр, є загиблі: фото та відео

      1787 Читать новость на русском
      У Португалії автодорога обвалилася в кар'єр
      У Португалії автодорога обвалилася в кар'єр / observador.pt

      У Португалії внаслідок сильних дощів утворився провал на автомагістралі завдовжки близько 100 метрів. Двоє людей загинули, а ще четверо зникли безвісти.

      Про це повідомляє Publico.

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      Близько 15:45 за місцевим часом два легкових автомобілі та екскаватор впали в кар'єр з висоти 50 метрів. Всередині були люди. Машини пропали під тоннами бруду і води.

      португалія трагедія кар'єр жертви
      У Португалії автодорога обвалилася в кар'єр, щонайменше двоє людей загинули/ Джерело: Publico

      Представник служби порятунку заявив, що операції з надання допомоги дуже складні і вимагають багато терпіння і уваги. Пошукова операція триває вже два дні.

      Територія приблизно в 200 кілометрів на схід від Лісабона, славиться своїм мармуровим і гранітним виробництвом. Автодорога проходить через глибокі кар'єри, деякі з них покинуті.

      португалія жертви трагедія дорога обвал
      Пошукова операція триває досі/ Джерело: Publico

      Дивіться вдео з місця обвалу автодороги у Португалії

       

      Теги: Жертви Авто Португалія Дороги
      Джерело: 24 Канал
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