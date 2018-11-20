У Португалії дорога обвалилася в кар'єр, є загиблі: фото та відео

У Португалії внаслідок сильних дощів утворився провал на автомагістралі завдовжки близько 100 метрів. Двоє людей загинули, а ще четверо зникли безвісти.

Про це повідомляє Publico.

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Близько 15:45 за місцевим часом два легкових автомобілі та екскаватор впали в кар'єр з висоти 50 метрів. Всередині були люди. Машини пропали під тоннами бруду і води.



У Португалії автодорога обвалилася в кар'єр, щонайменше двоє людей загинули/ Джерело: Publico

Представник служби порятунку заявив, що операції з надання допомоги дуже складні і вимагають багато терпіння і уваги. Пошукова операція триває вже два дні.

Територія приблизно в 200 кілометрів на схід від Лісабона, славиться своїм мармуровим і гранітним виробництвом. Автодорога проходить через глибокі кар'єри, деякі з них покинуті.



Пошукова операція триває досі/ Джерело: Publico

Дивіться вдео з місця обвалу автодороги у Португалії