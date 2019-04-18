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      У Португалії перекинувся автобус з іноземцями: 29 загиблих (фото і відео)

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      У Португалії перекинувся автобус з іноземцями: 29 загиблих
      У Португалії перекинувся автобус з іноземцями: 29 загиблих / publico.pt

      На португальському острові Майдейра трапилася ДТП з туристичним автобусом. Унаслідок аварії загинули 29 людей, а ще 27 отримали травми.

      Більшість із загиблих – німецькі туристи, пише Publico. Інцидент стався в житловому районі в прибережному містечку Канісу на південному узбережжі острова.

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      Аварія трапилася близько 18:30 за місцевим часом. Водій автобусу, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з вузької дороги та перекинувся.

      Всього в автобусі перебували 55 пасажирів, водій та екскурсовод. Серед туристів було багато пенсіонерів. Також відомо, що серед них було 18 жінок і 11 чоловіків.

      португалія дтп
      Ймовірно водій не впорався з керуванням//Фото: Publico

      Трьом потерпілим зробили операції, а двох уже виписали. Ще 23 перебувають під наглядом лікарів.

      У лікарні підтвердили, що двоє з потерпілих з Португалії, інші – іноземні громадяни. Влада Мадейри оголосила триденну жалобу.

       

      blog_ava
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      Теги: Португалія Аварії та ДТП Жертви Транспорт
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