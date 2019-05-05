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      У Португалії учасники "Безсмертного полку" напали на українців: фото, відео

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      Українці на альтернативній акції в Лісабоні
      Українці на альтернативній акції в Лісабоні / фото із соцмереж

      Росіяни, які у Лісабоні брали участь у щорічній пропагандистській акції "Безсмертний полк", напали на групу українців. Це трапилось, коли громадяни України у португальській столиці вийшли з альтернативною акцією про жертв сталінських репресій.

      Росіяни виривали з рук українців плакати, побили телефон однієї із учасниць акції та напали з битою на чоловіка. Про інцидент на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

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      Він зазначив, що попри листи посла України в Португалії Інни Огнівець до муніципальної ради Лісабону, цього року російське посольство, комуністична партія Португалії і супутні організації лівого спрямування знову провели пропагандистську акцію "Безсмертний полк" у португальській столиці.

      "Представники української громади в Португалії дізнавшись із соціальних мереж про заплановану акцію, також взяли участь у ній, але з плакатами та гаслами, які показують справжню роль Сталіна у розв’язанні Другої світової війни, а також – у численних репресіях та тому, що стосується теперішньої московсько-української війни", – зазначив Садоха.

      Українців побили на акції "Безсмертного полку" у Москві

      Саме організатори акції "Безсмертний полк" розв’язали конфлікт. Вони виривали плакати, побили телефон одній жінці, а згодом напали на автомобіль ще одного українського активіста. Так, цей напад відбувся вже після акції "Безсмертного полку" на очах у маленької дитини, однорічного внука потерпілого. Росіяни розбили фару в автомобілі українця, а згодом нанесли йому тілесні ушкодження.

      У коментарі 24 каналу Павло Садоха розповів, що росіяни, які напали на українців, відразу ж утекли з місця подій.

      Цей наш активіст тримав у руках плакат із написом "Сталін – вбивця". Учасники "Безсмертного полку" запам’ятали його і після заходу наздогнали його авто на своїх машинах, заблокували, побили фару, а коли він вийшов напали з битою на нього. Свідком став внук чоловіка, однорічна дитина. Проте ми вже ідентифікували нападників і зараз постраждалі складають заяву в поліції. Щодо розбитого телефону, вже заява зареєстрована і людина, яка вчинила напад ідентифікована,
      – розповів він.

      Українське посольство в Португалії вже відреагувало на цей акт агресії. Відповідна заява з’явилась на офіційній сторінці дипвідомства.

      Я мав розмову з послом. Вона завтра зробить відповідну заяву до МЗС Португалії,
      – уточнив Садоха.

      У пропагандистській акції "Безсмертного полку" взяв участь також португальських комуністів Жероніму де Соуза.

      Що таке "Безсмертний полк"?"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній. 

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      Теги: Новини України Новини політики Декомунізація Португалія 9 травня Україна – Росія
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