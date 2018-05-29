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У поведінці Росії ніщо не вказує на те, що НАТО має змінити свою позицію, – глава МЗС Польщі

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Яцек Чапутовіч
Яцек Чапутовіч / dpa

В агресивній поведінці Росії ніщо не вказує на будь-які зміни, тому відносини НАТО з цієї країною залишаються у глибокій кризі.

Таку думку під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві висловив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, передає TVP Info.

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У вчинках і все ще агресивній позиції Москви не з'явилися ніякі елементи, які б виправдовували зміну позиції Альянсу, названу "варшавським компромісом". Він означає послідовне стримування Росії і одночасну готовність до діалогу в залежності від змін активності РФ на міжнародній арені ("варшавський компроміс" був ухвалений на саміті НАТО у Варшаві у 2016 році – "24")
– пояснив дипломат, визнавши водночас, що недавнє застосування хімічної зброї на території Великобританії такою очікуваною зміною не було.

Польський чиновник додав, що з Росією важко вести діалог, адже вона не любить незручних  тем, таких як окупація Криму, війна на Донбасі або невирішене питання повернення обламків польського літака Ту-154, який розбився у квітні 2010 року на російській території. У цій авіакатастрофі загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський.

Глава МЗС також заявив, що російсько-український конфлікт є найважливішим відправним пунктом для політики безпеки Польщі. Чапутовіч зазначив, що Польща – єдина країна Європейського союзу, яка одночасно межує з агресором і жертвою цієї агресії, зазначає видання.

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Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини Польщі НАТО
Джерело: 24 Канал
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