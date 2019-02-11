У повітрі та під водою: Україна і США проведуть масштабні військові навчання в Чорному морі

У північно-західній частині Чорного моря пройдуть спільні українсько-американські навчання Sea Breeze-2019. Керівництво навчань наголошує, що цьогорічні українсько-американські маневри будуть дуже актуальними для учасників.

Міжнародні навчання відбудуться в північно-західній частині Чорного моря, повідомила прес-служба Міноборони України.

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У понеділок, 11 лютого, в Одесі розпочалася конференція з планування навчань Sea Breeze-2019.

Протягом конференції ми маємо завершити уточнення навчальних завдань, опрацювання проекту сценарію та плану навчання, підготовку штабу керівництва до планування операцій щодо стандартів НАТО,

– розповіли у міністерстві.

Там також додали, що головною перевагою навчань буде масштабність та унікальний формат проведення маневрів.

"Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО де тільки це можливо — на морі, суходолі, у повітрі та під водою", – йдеться у повідомленні.

Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.