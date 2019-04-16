У пожежі в Нотр-Дамі ледь не постраждали туристи з Харківщини

Жителі Чугуєва, що на Харківщині, у момент займання Нотр-Даму перебували поряд із собором, а за півгодини до інциденту були там на екскурсії.

Про це свідчить допис у Facebook-спільноті "Новини Чугуєва".

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"15 квітня, за півгодини до пожежі, жителі Чугуєва, підписники нашої групи, були на екскурсії в Соборі, а опісля стали очевидцями пожежі", – мовиться у повідомленні.

Туристи з Харківщини ледь не стали жертвами пожежі у Нотр-Дамі

Також вони опублікували фото та відео пожежі у Нотр-Дамі.

Туристи з Харківщини зняли на відео пожежу у Нотр-Дамі: перед цим вони були там на екскурсії

Скільки саме у групі було людей, наразі невідомо. Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з кимось із туристів з Харківщини та з’ясувати деякі деталі.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня. Попередньо, трагедія сталася через реставраційні роботи, що розпочалися тут на початку квітня. Проте, що саме було причиною інциденту, наразі невідомо. За попередньою інформацією, зайнялося дерев’яне риштування, яке встановили на верхньому рівні собору.

У підсумку вогонь поширився не лише ззовні, а й усередині собору. У підсумку було знищено верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі. Натомість вдалося врятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та кілька картин, але "великі полотна винести було неможливо".

Станом на ранок 16 квітня, пожежу в Нотр-Дамі вдалося ліквідувати. Її складність полягала в тому, що вогнем охоплено частину Собору, яка розташовується на великій висоті. Крім того, для гасіння пожежники не мали змоги застосувати авіацію, оскільки у такому разі вся конструкція собору могла завалитися повністю.

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Наразі триває збір коштів на відновлення Нотр-Даму, яке ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Сім'я французьких мільярдерів Піно, якій належать аукціонний дім Christie's і бренди модного одягу, зокрема Gucci та Yves Saint Laurent, вже пообіцяла виділити 100 мільйонів євро. Також суму 200 мільйонів має надати президент групи компаній Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно.

Цікаві факти про Собор Паризької Бгоматері читайте у нашому матеріалі.

Детальніше про пожежу у Нотр-Дамі та її наслідки дивіться у сюжеті 24 каналу