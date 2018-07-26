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У принцеси Беатріс неочікувано виявили секретний профіль в Instagram: фотодоказ

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Принцеса Беатріс
Принцеса Беатріс / Фото з відкритих джерел

Членам королівської сім'ї заборонено мати свою сторінку в жодній з соцмереж. Для цього створенні спеціальні акаунти Кенсингтонського палацу, які введуть лише фахівці. Однак онуку британської королеви Єлизавети II принцесу Беатріс розсекретили і стало відомо, що дівчина є користувачем соціальної мережі Instagram.

Це стало відомо завдяки близькій подрузі принцеси моделі Карлі Клосс, яка опублікувала в сторіз реакцію своєї подруги на новини про її заручини з Джошуа Кушнером.

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Карлі позначила принцесу в Instagram як @beayork.

У принцеси Беатріс, щоправда, закритий акаунт, проте на сторінці вже понад 100 публікацій. Отже, дівчина користується соціальною мережею тривалий час.

Зазначимо, що герцоги Йоркські – одні з небагатьох членів королівської сім'ї, які присутні в соціальних мережах. Так, батько принцеси Ендрю Йоркський і Беатріс вже давно присутні у Twitter. На соціальних сторінках вона загалом розповідає про благодійну діяльність своєї сім'ї.

принцеса беатріс і карлі клос
Інстраграм Карлі Клосс / Скріншот

принцеса беатріс
Закритий акаунт принцеси Беатріс в Instagram / Скріншот

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Скандал
Джерело: 24 Канал
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