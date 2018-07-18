У "Приватбанку" попереджають про нову шахрайську схему: як захиститись клієнтам

У "Приватбанку" застерігають своїх клієнтів від нової шахрайської схеми. Кіберзлочинці використовують підроблені листи про "випадковий" переказ грошей і підроблених сайтів, які зовні нагадують сайт "Приват24".

Про це повідомили у прес-службі "Приватбанку".

Як повідомили у банку, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту тощо) приходить повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень. Після цього шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву квитанцію на підробленому сайті "Приват24".

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Фальшивий сайт "Приват 24"

Клієнтам банку радять не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати навіть на «дуже привабливі» грошові перегляди. Також у "Приваті" в жодному випадку не рекомендують вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах.

Справжній "Приват24" можна знайти за адресою www.privat24.ua.

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