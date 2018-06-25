15:21
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У "Приватбанку" розповіли про нову шахрайську схему

1299 Читать новость на русском
"Приватбанк" попередив про новий тип шахрайства
"Приватбанк" попередив про новий тип шахрайства / Соцмережі

У "Приватбанку" переконують, що останнім часом було зафіксовано немало випадків, коли з приватних мобільних номерів розсилалися повідомлення про блокування карток.

Як повідомляє фінустанова на своєму офіційному сайті, шахрайські розсилки здійснювалися за допомогою SMS-повідомлень абонентам одного з українських операторів.

Читайте також: Як врятувати свій електронний гаманець від зламу: головна порада фахівців

Так, у тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв’язатися за невідомими номерами з метою отримання персональних даних клієнтів.

Шахраї, Приватбанк, SMS, Кримінал, гроші
Невідомі надсилали клієнтам "Приватбанку" SMS, що їхню картку заблоковано 

"За фактом шахрайських розсилань банк разом із операторами зв’язку оперативно заблокували номери шахраїв і передали інформацію до кіберполіції. За попередніми даними, шахрайське розсилання велося зловмисниками із Запоріжжя", – зауважили у "Приватбанку".

Крім того, представники банку вкотре підкреслили, що всі комунікації з клієнтами, у тому числі через SMS, вони ведуть виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700.

"Приватбанк" не надсилає свої клієнтам сервісних або інших повідомлень зі звичайних мобільних номерів. Як повідомили в службі безпеки банку, також "Приватбанк" не розсилає клієнтам повідомлень про блокування карток", – додали у "Приватбанку".

Нагадаємо, нещодавно в "Ощадбанку" попередили про ще одну шахрайську копію свого сайту: ресурс повністю копіював не лише дизайн, а й контент офіційної сторінки банку.

Теги: Новини України Шахрайство Банки Кримінальні новини Приватбанк
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 301
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сьогодні, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 174
Неповторний продукт в домашніх умовах: перші дослідження Клима Житника
сьогодні, 12:00 Неповторний продукт в домашніх умовах: перші дослідження Клима Житника
348
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сьогодні, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1116
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
1415
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук