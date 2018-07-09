У "Приватбанку" стався масштабний збій: відома причина
У системі платежів державного банку "Приватбанк" у понеділок, 9 липня, стався збій.
У прес-службі банку підтверджують, що не працюють банкомати, термінали самообслуговування, не вдається здійснювати оплату через POS-терміналах та платежі в додатках Приват24 та Liqpay, інформує "Громадське".
Читайте також: Мінфін України схвалив стратегію розвитку "Приватбанку" до 2022 року: що вона передбачає
У банку запевняють, що роботи з оновлення системи безпеки тривають і орієнтовно до кінця доби усі системи повинні відновити роботу.
Там пояснили, що збій стався через "аварію магістральних каналів зв'язку".
Стаціонарна версія Приват24 працює без труднощів.
Раніше у "Приватбанку" застерегли своїх клієнтів, щоб ті не стали жертвами нової шахрайської схеми.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі