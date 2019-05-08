У приватному університеті Поплавського спалахнула пожежа: фото та відео
В київському Національному університеті культури і мистецтв, який належить Михайлу Поплавському, спалахнула пожежа. На щастя обійшлося без постраждалих.
У прес-службі ДСНС міста Києва повідомили, що вогонь спалахнув в приміщенні деканату факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
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Пожежа сталася на другому поверсі, в результаті приблизно 150 студентів та викладачів були евакуйовані.
Пожежа в університеті Михайла Поплавського
Пожежа в Університеті культури і мистецтв: відео
На місці події працювали три бригади рятувальників, а також команда медиків швидкої допомоги.
Вогонь спалахнув в приміщенні деканату
В приватному університеті Михайла Поплавського сталася пожежа: відео