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      У приватному університеті Поплавського спалахнула пожежа: фото та відео

      192 Читать новость на русском
      Пожежа в університеті Попласького
      Пожежа в університеті Попласького / ukr.segodnya.ua

      В київському Національному університеті культури і мистецтв, який належить Михайлу Поплавському, спалахнула пожежа. На щастя обійшлося без постраждалих.

      У прес-службі ДСНС міста Києва повідомили, що вогонь спалахнув в приміщенні деканату факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

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      Пожежа сталася на другому поверсі, в результаті приблизно 150 студентів та викладачів були евакуйовані. 

      пожежа університет поплавського
      Пожежа в університеті Михайла Поплавського

      Пожежа в Університеті культури і мистецтв: відео

      На місці події працювали три бригади рятувальників, а також команда медиків швидкої допомоги.

      університет попласького
      Вогонь спалахнув в приміщенні деканату

      В приватному університеті Михайла Поплавського сталася пожежа: відео

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Освіта Михайло Поплавський
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