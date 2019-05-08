У приватному університеті Поплавського спалахнула пожежа: фото та відео

В київському Національному університеті культури і мистецтв, який належить Михайлу Поплавському, спалахнула пожежа. На щастя обійшлося без постраждалих.

У прес-службі ДСНС міста Києва повідомили, що вогонь спалахнув в приміщенні деканату факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Читайте також: У центрі Києва прогримів вибух в торговому центрі: фото та відео

Пожежа сталася на другому поверсі, в результаті приблизно 150 студентів та викладачів були евакуйовані.



Пожежа в університеті Михайла Поплавського

Пожежа в Університеті культури і мистецтв: відео

На місці події працювали три бригади рятувальників, а також команда медиків швидкої допомоги.



Вогонь спалахнув в приміщенні деканату

В приватному університеті Михайла Поплавського сталася пожежа: відео