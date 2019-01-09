У прокуратурі Києва похвалились, скільки нерухомості повернули у 2018

Столична прокуратура відзвітувала про результати своєї роботи у 2018-му році.

У прес-службі прокуратури Києва озвучили дані про нерухомість, яку вдалось повернути торік.

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У прокуратурі Києва зазначають, що у 2018-му у сфері державної та комунальної власності було заявлено позовів на загальну суму 685 мільйонів гривень.

У судах водночас було задоволено позовів, що стосувались нерухомості на понад 700 мільйонів гривень.

За даними прокуратури Києва, реально у 2018-му вдалось повернути нерухомості на суму 574 мільйони гривень.



Звіт прокуратури Києва за 2018 рік

Зокрема, торік державі було повернуто пам'ятку національного значення – "Гостиний двір", громаді Києва – будівлю "Банку крові", земельну ділянку на вулиці Городецького та колишні приміщення військового комісаріату на Подолі, що є пам'яткою національного значення.



Будівля "Гостинного двору" у Києві у 2018-му була повернута у власність держави

У сфері земельних відносин у 2018-му було заявлено позовів на колосальну суму в 1,3 мільярда гривень, суди задовольнили – на 293 мільйони гривень, а рішення судів були виконані на суму у понад 400 мільйонів гривень.



Звіт прокуратури Києва за 2018 рік

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