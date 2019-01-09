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      У прокуратурі Києва похвалились, скільки нерухомості повернули у 2018

      339 Читать новость на русском
      Прокуратура Києва
      Прокуратура Києва / Фото із соцмереж

      Столична прокуратура відзвітувала про результати своєї роботи у 2018-му році.

      У прес-службі прокуратури Києва озвучили дані про нерухомість, яку вдалось повернути торік.

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      У прокуратурі Києва зазначають, що у 2018-му у сфері державної та комунальної власності було заявлено позовів на загальну суму 685 мільйонів гривень.

      У судах водночас було задоволено позовів, що стосувались нерухомості на понад 700 мільйонів гривень.

      За даними прокуратури Києва, реально у 2018-му вдалось повернути нерухомості на суму 574 мільйони гривень.

      прокуратура Київ звіт 2018
      Звіт прокуратури Києва за 2018 рік

      Зокрема, торік державі було повернуто пам'ятку національного значення – "Гостиний двір", громаді Києва – будівлю "Банку крові", земельну ділянку на вулиці Городецького та колишні приміщення військового комісаріату на Подолі, що є пам'яткою національного значення.

      Гостинний двір Київ
      Будівля "Гостинного двору" у Києві у 2018-му була повернута у власність держави

      У сфері земельних відносин у 2018-му було заявлено позовів на колосальну суму в 1,3 мільярда гривень, суди задовольнили – на 293 мільйони гривень, а рішення судів були виконані на суму у понад 400 мільйонів гривень.

      прокуратура Києва звіт 2018 земельні відносини
      Звіт прокуратури Києва за 2018 рік

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини України Новини нерухомості України Київська прокуратура Гроші Скандал із Гостиним двором
      Джерело: 24 канал
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