У прокуратурі повідомили про ще трьох підозрюваних у справі Майдану

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику голови Апеляційного суду Києва та ще двом суддям. Їм інкримінують протиправні дії стосовно учасників мирних акцій протесту у січні-лютому 2014 року.

Про це повідомляють у ГПУ.

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Слідство встановило, що троє цих суддів були у складі колегії, яка ухвалювала відмову у задоволенні апеляційної скарги невинної особи, учасника мирних акцій протесту. Правоохоронці незаконно затримали цю людину 24 січня 2014 року на бульварі Лесі Українки у Києві з декількома шинами в автомобілі і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

Окрім цього, у Генпрокуратурі зазначили, що колишньому заступнику керівника цього суду інкримінується також і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

У ГПУ додали, що постановлення суддями завідомо неправосудного вироку, рішення чи ухвали карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Нагадаємо, потерпілі на Майдані від рук "беркутівців" не з'явилися на засідання у Святошинському райсуді столиці. Екс-"беркутівців" звинувачують у розстрілах на Майдані.