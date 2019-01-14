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      У протестах "жовтих жилетів" у Парижі бере участь француз, який воював за бойовиків на Донбасі

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      У протестах "жовтих жилетів" у Парижі бере участь француз, який воював за бойовиків на Донбасі
      У протестах "жовтих жилетів" у Парижі бере участь француз, який воював за бойовиків на Донбасі / Колаж 24 канал

      У мережі з’ясували, що активний учасник протестів "жовтих жилетів" у Парижі Віктор Лента раніше воював на стороні проросійських бойовиків на окупованому Донбасі.

      Про це у Facebook повідомляє "Український мілітарний портал".

      Віктор Лента є колишнім французьким десантником. У мережі також опублікували відповідні фото.

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      Ідентифікували чоловіка по родимці на переніссі.

      До слова, 8 грудня у Парижі під час демонстрації "жовтих жилетів" двоє поплічників проросійських бойовиків Донбасу Фабріс Сорлін та Ксав'єр Моро розгорнули "прапор ДНР".

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують? Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели).

      Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

      Теги: Новини України Протести "жовтих жилетів" Новини Франції Війна на Донбасі Європа
      Джерело: 24 Канал
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