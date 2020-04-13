У проєкті змін до держбюджету збільшили видатки на міністерство Авакова

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік збільшать видатки на МВС на понад 195 мільйонів гривень. Фінансування решти правоохоронних органів скоротять.

Таке рішення у парламенті пояснюють посиленою роботою Міністерства внутрішніх справ під час спалаху коронавірусу. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі hromadske.

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Зараз поліція, як і медики, також несуть посилений варіант служби: це і патрулі постійні, і контроль за обсервацією, це велика кількість людей, які також, як і медики, фактично на передовій і можуть захворіти. Тому має бути певна страховка для їхніх родин,

– повідомила Кравчук.

За словами Кравчук, таке зростання видатків є невеликим, адже у відсотковому співвідношенні складає лише 0,2%. Раніше, зазначимо, на МВС планували витратити 92,9 мільярда гривень.

У "Слузі народу" кажуть, що необхідність змін до держбюджету, передусім, зумовлена створенням Фонду протидії коронавірусу. Наразі передбачений розмір Фонду – майже 65 мільярдів гривень. Якщо усі гроші не використають, то розподілять на ті програми, видатки на які скоротили.

Увага! Верховна Рада голосуватиме за зміни до державного бюджету на позачерговому засіданні 13 квітня.