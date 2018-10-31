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      У прозорій спідниці: Меган Маркл засвітила труси – фото

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Завершується 16-денний тур герцогів Сассекських країнами Співдружності націй. Шанувальники ретельно слідкували за стильними образами Меган Маркл, які щодня вона демонструвала. В останній день поїздки герцогиня шокувала всіх своїм вбранням.

      В новозеландському місті Окленд для виходу Меган Маркл одягла синю сукню від Givenchy з прозорою плісированою спідницею.

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      Коли герцогиня Сассекська вийшла на вулицю, при сонячному освітленні усе виразно проглядалося крізь одяг, навіть спідня білизна дружини принца Гаррі.


      Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty

      Нагадаємо, під час одного з виходів Меган Маркл забула зняти цінник з сукні. У мережі встигли пожартувати, що дружина принца Гаррі, один раз вбравши плаття, згодом поверне його до брендового бутика. Мабуть, це неабияк потішить британців, які вважають, що гардероб Меган Маркл обходиться їм у чималу копійку.

      Теги: LifeStyle Курйозні новини Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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