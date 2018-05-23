Дитячий табір на березі Азовського моря виставили на аукціон: відома ціна оренди

На сайті офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro пропонують орендувати дитячий табір "Стріла", що належить "Укрпошті".

Про це йдеться на сайті "Prozorro.Продажі".

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Табір розташований у селі Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на першій лінії Азовського моря. Він складається із 5 корпусів, 180 койко-місць, 8 приміщень технічного призначення, а саме адміністративне, їдальня, комори, тренажерна, сцена, зал, пральня та інші.

Стартова ціна лоту складає 82 тисячі гривень, а розмір мінімального кроку підвищення ціни – 4100 гривень.

Нагадаємо, раніше в системі "Prozorro.Продажі" виставили на продаж частини приміщень стадіону "Чорноморець" в Одесі.

"ProZorro.Продажі" – це електронна торгова система, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України та українських електронних майданчиків. Перебуває у стадії пілоту. За допомогою цієї системи планується продавати майно державних підприємств, що не використовується.