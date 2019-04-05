17:09
5 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня підсилює армію парапсихологами та шаманами. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 квітня
      Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
      Вєсті.UA
      20:49, 4 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У прямому ефірі відкриють саркофаг із 40 муміями, яким три тисячі років

      659 Читать новость на русском
      Саркофаг відкриють у прямому ефірі
      Саркофаг відкриють у прямому ефірі / paulturner-mitchell.com

      Канал Discovery вирішив порадувати своїх прихильників незвичайною прямою трансляцією. У режимі реального часу журналісти, археологи та глядачі стануть свідками, як відкриватимуть саркофаг із 40 муміями, яким три тисячі років.

      З точки зору історії та культури цінне поховання виявили під час розкопок неподалік морського узбережжя у Єгипті, пише Inspired.

      Читайте також: Знаменита піраміда Лувру провалилась у прірву: фото приголомшливої оптичної ілюзії

      Трансляцію експедиції "Невідомий Єгипет" запустять у неділю, 7 квітня, о 21 годині. 

      Як зазначає ведучий програми Джош Гейтс, це буде історичне відкриття і глядачі стануть його співучасниками. За його словами, це буде справжня пригода. Візьмуть у ній участь і професіонали – єгиптолог Захі Хавасс та очільник Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.

       

      blog_ava
      Зеленський пояснив, чому не здав аналізи на "Олімпійському" разом з Порошенком
      сьогодні
      14993
      Теги: Історія Єгипет Новини культури
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      сьогодні , 17:00 Вибух автівки розвідника у Києві як прояв довгих рук Москви
      Олексій Чибісов 52
      Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
      сьогодні , 16:00 Відмова від Євробачення, позов проти росіянки і творчість: відверте інтерв'ю з солісткою Lama
      Юлія Михайлова 819
      Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      сьогодні , 15:30 Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      Павло Казарін 255
      Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      сьогодні , 15:00 Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      Павло Казарін 1026
      Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      сьогодні , 14:30 Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      Вікторія Войціцька 1062
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук