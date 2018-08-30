У псевдореспубліці на Сході "злили" дані українських воєнних кореспондентів

Так зване"Міністерство держбезпеки Луганської квазіреспубліки" опублікувало списки акредитованих у зоні проведення ООС знімальних груп українських телеканалів. Причому із номерами телефонів та марками автівок.

Мовляв, вони мали висвітлювати диверсію – підрив моста, яке нібито планують Збройні Сили.

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Звідки у ватажків псевдореспубліки такі дані, поки невідомо.

У штабі Операції Об'єднаних сил і в Міноборони відмовляються коментувати ситуацію, допоки не розберуться самі. Водночас, витік інформації з боку відомства заперечують. Буцімто, усі ці дані можна зібрати з відкритих джерел. Наразі проводять службову перевірку.

Я не так хвилююсь за мій номер телефону. Я лише сподіваюсь, що якимось чином не з'являться на якихось сайтах мої паспортні дані, які багато структур, і також Штаб, знає. І виникає запитання, яким чином ця інформація з'явилась на цьому сайті,

– прокоментувала воєнна кореспондентка каналу "1+1" Алла Хоцянівська.

Відео: у псевдореспубліці оприлюднили дані українських воєнкорів

Додамо, що від нашої знімальної групи зазначений журналіст Олексій Годзенко. І сам Олексій запевняє, що список, викладений терористами, – це точний перелік знімальних груп, які були у зоні проведення ООС в період з 12 по 19 серпня. Крім того, йому вже дзвонили жителі так званої "ЛНР".

Відео: кореспонденту 24 каналу подзвонили з окупованої частини Луганщини