У психіатричній лікарні Одеси сталася пожежа, багато загиблих: фото, відео

В Одесі сталася масштабна пожежа в одному з корпусів психіатричної лікарні №7 на вулиці Воробйова. За попередніми даними, через вогонь загинули чотири людини, ще двоє померли у лікарні.

Пожежа спалахнула в одноповерховому дерев'яному корпусі. Наразі рятувальники повністю ліквідували вогонь.

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На місці пожежі виявили тіла чотирьох загиблих, пише "Думська". За попередніми даними – загинула медсестра і 3 пацієнти. Ще трьох осіб госпіталізували у важкому стані через отруєння димом. Згодом у лікарні померли ще двоє осіб.

Пожежа в одеській психіатричній лікарні / Фото "Думская"

Загалом з палаючого корпусу евакуювали майже 60 людей, які перебували там. Наразі лікарі та рятувальники прочісують територію лікарні в пошуках потерпілих, які могли втекти. На місці працюють більше десяти пожежних.

Вогонь та дим від пожежі було видно здалеку. Як розповідають очевидці, під час пожежі з палаючого корпусу було чути крики людей.



В одеській психіатричній лікарні під час пожежі загинули 4 людини

Вогонь спалахнув у відділенні, де проходили лікування ветерани Другої світової війни та Афганістану. Більшість з них не могли самостійно пересуватися.

Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: відео