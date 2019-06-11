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      У психіатричній лікарні Одеси сталася пожежа, багато загиблих: фото, відео

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      В Одесі у будівлі психлікарні спалахнула пожежа
      В Одесі у будівлі психлікарні спалахнула пожежа / dumskaya.net

      В Одесі сталася масштабна пожежа в одному з корпусів психіатричної лікарні №7 на вулиці Воробйова. За попередніми даними, через вогонь загинули чотири людини, ще двоє померли у лікарні.

      Пожежа спалахнула в одноповерховому дерев'яному корпусі. Наразі рятувальники повністю ліквідували вогонь.

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      На місці пожежі виявили тіла чотирьох загиблих, пише "Думська". За попередніми даними – загинула медсестра і 3 пацієнти. Ще трьох осіб госпіталізували у важкому стані через отруєння димом. Згодом у лікарні померли ще двоє осіб.

      Пожежа в одеській психіатричній лікарні / Фото "Думская"

      Загалом з палаючого корпусу евакуювали майже 60 людей, які перебували там. Наразі лікарі та рятувальники прочісують територію лікарні в пошуках потерпілих, які могли втекти. На місці працюють більше десяти пожежних.

      Вогонь та дим від пожежі було видно здалеку. Як розповідають очевидці, під час пожежі з палаючого корпусу було чути крики людей.


      В одеській психіатричній лікарні під час пожежі загинули 4 людини

      Вогонь спалахнув у відділенні, де проходили лікування ветерани Другої світової війни та Афганістану. Більшість з них не могли самостійно пересуватися. 

      Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Жертви Пожежа ДСНС
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