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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Пуерто-Рико майже 3,4 мільйони людей залишилися без світла

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У Пуерто-Рико майже 3,4 мільйони людей залишилися без світла
У Пуерто-Рико майже 3,4 мільйони людей залишилися без світла / forum.awd.ru

Майже все населення країни Пуерто-Рико, а це близько 3,4 мільйонів, залишилися без електропостачання через відключення. Причина такого відключення поки встановлюється.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

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Фахівці вже приступили до відновлення світла та визначення причини вимкнення електрики. На її відновлення владі знадобиться від 24 до 36 годин.

Останнє масштабне відключення електрики в Пуерто-Рико сталося через ураган "Марія" у вересні 2017 року. Це був найгірший за наслідками ураган на цій території за останні 90 років. Він спустошив землі, а тисячі людей залишилися без світла — деякі з них не відновили електрику до сьогоднішнього дня.

Теги: Новини США Подорожі
Джерело: 24 Канал
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