У Путіна хочуть, щоб запрошення переселенців на переговори в Мінську узгодили з бойовиками

Включення переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу до переговорного процесу в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську необхідно узгодити з проросійськими бойовиками. Про заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Включити переселенців з Донбасу до переговорного процесу в Мінську 6 грудня на саміті в нормандському форматі запропонував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що у переговорах мають брати участь не лише представники бойовиків, а й ті, хто був змушений виїхати з окупованого Донбасу.

Читайте текст документа за підсумками нормандської зустрічі

"Є тристороння група, і будь-які зміни формату, звичайно, їх не можна виключати. Але змінювати формат без узгодження з усіма учасниками, трьома сторонами в цій групі, теж неможливо. І навряд чи це можна робити", – сказав Пєсков.

Він підтвердив, що учасники нормандського саміту підіймали питання, які стосувалися "ДНР" і "ЛНР".

І, звичайно, без їхніх думок, без урахування їхніх точок зору, а головне – без так чи інакше контакту Києва з цими представниками, звичайно, рішення вельми й вельми складне,

– сказав речник Путіна.

Про що домовились учасники нормандського саміту