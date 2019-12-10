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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У Путіна хочуть, щоб запрошення переселенців на переговори в Мінську узгодили з бойовиками

      1109 Читать новость на русском
      Дмитро Пєсков / Getty Images

      Включення переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу до переговорного процесу в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську необхідно узгодити з проросійськими бойовиками. Про заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

      Включити переселенців з Донбасу до переговорного процесу в Мінську 6 грудня на саміті в нормандському форматі запропонував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що у переговорах мають брати участь не лише представники бойовиків, а й ті, хто був змушений виїхати з окупованого Донбасу.

      Читайте текст документа за підсумками нормандської зустрічі

      "Є тристороння група, і будь-які зміни формату, звичайно, їх не можна виключати. Але змінювати формат без узгодження з усіма учасниками, трьома сторонами в цій групі, теж неможливо. І навряд чи це можна робити", – сказав Пєсков.

      Він підтвердив, що учасники нормандського саміту підіймали питання, які стосувалися "ДНР" і "ЛНР".

      І, звичайно, без їхніх думок, без урахування їхніх точок зору, а головне – без так чи інакше контакту Києва з цими представниками, звичайно, рішення вельми й вельми складне,
      – сказав речник Путіна.

      Про що домовились учасники нормандського саміту

      • Повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі, що повинне стартувати до кінця 2019 року.
      • Три нових зони розведення військ, де відведення відбудеться до кінця березня 2020 року.
      • Обмін полоненими "всіх на всіх" до 31 грудня 2019 року.
      • Моніторингова місія ОБСЄ повинна перейти в режим роботи 24/7 на Донбасі.
      • Червоний Хрест повинен отримати повний доступ до всіх утримуваних осіб.
      • Відкриють нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів;
      • Наступна зустріч у нормандському форматі – через 4 місяці, ймовірно в Берліні.
      • Україна також погодилася імплементувати у своє законодавство формулу Штайнмаєра, щоб почати підготовку до місцевих виборів на Донбасі.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Україна – Росія Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Володимир Путін Мінськ Мінські домовленості
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