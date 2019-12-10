У Путіна хочуть, щоб запрошення переселенців на переговори в Мінську узгодили з бойовиками
Включення переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу до переговорного процесу в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську необхідно узгодити з проросійськими бойовиками. Про заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
Включити переселенців з Донбасу до переговорного процесу в Мінську 6 грудня на саміті в нормандському форматі запропонував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що у переговорах мають брати участь не лише представники бойовиків, а й ті, хто був змушений виїхати з окупованого Донбасу.
Читайте текст документа за підсумками нормандської зустрічі
"Є тристороння група, і будь-які зміни формату, звичайно, їх не можна виключати. Але змінювати формат без узгодження з усіма учасниками, трьома сторонами в цій групі, теж неможливо. І навряд чи це можна робити", – сказав Пєсков.
Він підтвердив, що учасники нормандського саміту підіймали питання, які стосувалися "ДНР" і "ЛНР".
І, звичайно, без їхніх думок, без урахування їхніх точок зору, а головне – без так чи інакше контакту Києва з цими представниками, звичайно, рішення вельми й вельми складне,
– сказав речник Путіна.
Про що домовились учасники нормандського саміту
- Повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі, що повинне стартувати до кінця 2019 року.
- Три нових зони розведення військ, де відведення відбудеться до кінця березня 2020 року.
- Обмін полоненими "всіх на всіх" до 31 грудня 2019 року.
- Моніторингова місія ОБСЄ повинна перейти в режим роботи 24/7 на Донбасі.
- Червоний Хрест повинен отримати повний доступ до всіх утримуваних осіб.
- Відкриють нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів;
- Наступна зустріч у нормандському форматі – через 4 місяці, ймовірно в Берліні.
- Україна також погодилася імплементувати у своє законодавство формулу Штайнмаєра, щоб почати підготовку до місцевих виборів на Донбасі.