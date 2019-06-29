09:09
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Путіна кажуть, що Трамп говорив з ним про полонених українських моряків

      363 Читать новость на русском
      Путін і Трамп на саміті G20 в Осаці
      Путін і Трамп на саміті G20 в Осаці / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.

      Про це сказав прес-секретар Путіна – Дмитро Пєсков, який зауважив, що президент Росії дав з цього питання необхідні роз'яснення.

      Читайте також: Зустріч Путіна та Трампа на полях G20: про що говорили лідери – фото, відео

      Пєсков додав, що на зустрічі президенти не обговорювали тему реалізації Росією проекту газопроводу "Північний потік-2".

      Ми також констатуємо готовність почати розмову на серйозні теми щодо стабільності і щодо роззброєння, контролю над озброєннями. В цілому ми констатуємо намір продовжувати діалог на вищому рівні,
      – заявив прес-секретар президента Росії.

      Зауважимо, що до цього повідомлялося, що Трамп не говорив з Путіним про українських моряків. Білий дім також опублікував стенограму запитань журналістів після зустрічі президентів. На ній є таке запитання: "Чи українські кораблі досі є проблемою для взаємин США і Росії?". Трамп відповів: "Ми не обговорювали це, не обговорювали".

      Що відомо про ситуацію з полоненими українськими моряками? Вони потрапили в російський полон 25 листопада 2018 року, коли планово прямували до порту Маріуполя. Російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки та обстріляли 3 судна. Троє українських моряків зазнали поранень.

      Росіяни захопили 3 українські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також взяли в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

      blog_ava
      Аномальна спека у Франції: країна встановила новий "пекельний рекорд"
      сьогодні
      832
      Теги: Українські моряки в полоні Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Дональд Трамп Новини США G20 Японія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НАТО готується до космічних воєн, – Bild
      сьогодні , 09:01 НАТО готується до космічних воєн, – Bild
      Світові Медіа 31
      Зачем Росии "православный Ватикан"?
      28 червня , 23:00 Зачем Росии "православный Ватикан"?
      Іван Яковина 804
      Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      28 червня , 22:12 Головні новини 28 червня: Пожежа на вокзалі у Львові, звільнення полонених і саміт G20
      3602
      Должности, власть и деньги благодаря... войне
      28 червня , 22:01 Должности, власть и деньги благодаря... войне
      Ольга Черненко 877
      Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      28 червня , 19:01 Книжкове літо: 7 новинок для відпустки
      Книги для гурманів 362
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук