У Путіна кажуть, що Трамп говорив з ним про полонених українських моряків

Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.

Про це сказав прес-секретар Путіна – Дмитро Пєсков, який зауважив, що президент Росії дав з цього питання необхідні роз'яснення.

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Пєсков додав, що на зустрічі президенти не обговорювали тему реалізації Росією проекту газопроводу "Північний потік-2".

Ми також констатуємо готовність почати розмову на серйозні теми щодо стабільності і щодо роззброєння, контролю над озброєннями. В цілому ми констатуємо намір продовжувати діалог на вищому рівні,

– заявив прес-секретар президента Росії.

Зауважимо, що до цього повідомлялося, що Трамп не говорив з Путіним про українських моряків. Білий дім також опублікував стенограму запитань журналістів після зустрічі президентів. На ній є таке запитання: "Чи українські кораблі досі є проблемою для взаємин США і Росії?". Трамп відповів: "Ми не обговорювали це, не обговорювали".

Що відомо про ситуацію з полоненими українськими моряками? Вони потрапили в російський полон 25 листопада 2018 року, коли планово прямували до порту Маріуполя. Російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки та обстріляли 3 судна. Троє українських моряків зазнали поранень.



Росіяни захопили 3 українські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також взяли в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.