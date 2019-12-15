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      У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну

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      Транзит газу: У Кремлі назвали умову збереження транзиту

      Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить транзит газу через територію України лише у тому разі, якщо буде збережено умови економічної та комерційної доцільності для "Газпрому".

      Як зауважив він у ефірі однієї з передач на пропагандистському "Першому каналі», від самого початку російський президент Володимир Путін говорив, що Росія є готовою продовжувати транспортувати газ через територію України. І навіть у умовах диверсифікації шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи.

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      Але це є можливим лише за збереження умов економічної та комерційної доцільності для нашого постачальника, тобто для "Газпрому". Перемовини тривають,
      – підкреслив Пєсков.

      Він додав, що низка позицій і рішень Стокгольмського арбітражу залишаються неприйнятними для російської сторони.

      Що відомо про останні перемовини щодо газу муж Україною та Росією

      Востаннє про газ сторони говорили у межах нормандського саміту. Це питання обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. На ній також були присутніми представники "Газпрому" та "Нафтогазу". За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сторони домовилися далі домовлятися. 

      Зеленський, зі свого боку, заявив, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзит газу до Європи через українську територію. Мовиться про контракт на транзит газу не на один рік, а на певну кількість років. Хоча на скільки, невідомо. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10-ти. На думку українського президента, Росія та Україна "щось знайдуть посередині". Попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року. 

      Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.

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      Що відомо про рішення Стокгольмського арбітражу на користь України: коротко 

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
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      15 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Газовий конфлікт Газ
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