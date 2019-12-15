У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить транзит газу через територію України лише у тому разі, якщо буде збережено умови економічної та комерційної доцільності для "Газпрому".

Як зауважив він у ефірі однієї з передач на пропагандистському "Першому каналі», від самого початку російський президент Володимир Путін говорив, що Росія є готовою продовжувати транспортувати газ через територію України. І навіть у умовах диверсифікації шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи.

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Але це є можливим лише за збереження умов економічної та комерційної доцільності для нашого постачальника, тобто для "Газпрому". Перемовини тривають,

– підкреслив Пєсков.

Він додав, що низка позицій і рішень Стокгольмського арбітражу залишаються неприйнятними для російської сторони.

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Востаннє про газ сторони говорили у межах нормандського саміту. Це питання обговорювали лише під час українсько-російської двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. На ній також були присутніми представники "Газпрому" та "Нафтогазу". За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сторони домовилися далі домовлятися.

Зеленський, зі свого боку, заявив, існує велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзит газу до Європи через українську територію. Мовиться про контракт на транзит газу не на один рік, а на певну кількість років. Хоча на скільки, невідомо. Спершу російська сторона наполягала на 1 році, а українська – на 10-ти. На думку українського президента, Росія та Україна "щось знайдуть посередині". Попередній контракт спливає 31 грудня 2019 року.

Тепер на рівні радників сторони планують обговорювати деталі договору – можливість, формат, об’єм та ціну щодо транзиту газу.

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