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"У Путіна питати не будемо": Порошенко зробив важливу заяву про євроінтеграцію України

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Порошенко зробив нову заяву про євроінтеграцію України
Порошенко зробив нову заяву про євроінтеграцію України / Фото з відкритих джерел

Україна не буде питати дозволу і зважати на думку Росії-агресора щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, адже це суверенне право українського народу.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

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За його словами, зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію мають чітко зафіксувати в преамбулі завдання для Президента, Верховної Ради і уряду.

Принципова позиція України полягає в наступному – ми не питали і не збираємось питати в країни-агресора або в Путіна дозволу щодо нашої європейської інтеграції, і щодо нашої євроатлантичної інтеграції. Це виключно суверенне право українського народу,
– підкреслив Президент.

Глава держави також зазначив, що згідно соціологічних опитувань більшість українців підтримує європейський та євроатлантичних рух України як ключовий фактор гарантування безпеки держави.

Він додав, що НАТО, на відміну від Будапештського меморандуму і інших документів, виявилося єдиним можливим і ефективним інструментом для забезпечення національної безпеки.

"Отже нічого ми в Путіна питати не будемо, ми рухаємося вперед в Європу. Ми нікому не дамо, щоб хтось погрожував Україні, включно з Азовським морем", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії НАТО Євросоюз Петро Порошенко Україна – Росія Володимир Путін Конституція Євроінтеграція
Джерело: 24 Канал
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