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У Путіна придумали цинічне звинувачення Україні через розрив договору про дружбу з РФ

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Пєсков прокоментував розрив договору про дружбу України з Росією
Пєсков прокоментував розрив договору про дружбу України з Росією / Фото з відкритих джерел

Рішення України розірвати угоди про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією є нерозумним кроком та лише погіршить відносини між країнами, які і так перебувають в складній ситуації.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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24 канал повідомляв, що 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України повинне представити необхідний пакет документів для припинення договору.

Після такої заяви, речник Путіна звинуватив Україну у бажанні ще більше зіпсувати відносини з Росією.

Двосторонні відносини перебувають в ситуації, яку дуже важко чимось ще більше зіпсувати. Вони перебувають в глибокій кризі, і поки немає ніяких факторів, які говорили б про наявність в нинішній ситуації перспектив до їх нормалізації. Але навіть в умовах цієї глибокої кризи в наших двосторонніх відносинах, звичайно, було б нерозумно робити якісь кроки, які завдадуть додаткової шкоди інтересам народів двох країн,
– наголосив Пєсков.

Також, представник Кремля сказав, що Росія нібито ніколи не була прихильницею погіршення відносин з Україною.

"Росія завжди була противницею і опонентом дій українського керівництва щодо південного сходу їх власної країни. Ось та ситуація, яку ми маємо", – підсумував Пєсков.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров не захотів коментувати заяву президента України Петра Порошенка про початок процесу розриву угоди про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ, закликавши дочекатися конкретних дій з боку Києва.

Що таке договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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