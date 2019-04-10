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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Путіна прокоментували його появу на агітації Порошенка

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      Зображення Путіна на рекламі Порошенка у Кремлі сприйняли спокійно
      Зображення Путіна на рекламі Порошенка у Кремлі сприйняли спокійно / Фото з соціальних мереж

      У Кремлі спокійно поставилися до використання зображення президента Росії Володимира Путіна у передвиборчій агітації кандидата у президенти України Петром Порошенко.

      Так прокоментував рекламні борди з портретами двох президентів прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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      Ми вибираємо Путіна, ну а українці – подивимося,
      – сказав на це речник Путіна.

      9 квітня в Україні помітили рекламні борди Порошенка, на яких його обличчя зображене навпроти обличчя Путіна. На бордах також є напис "21 квітня. Вирішальний вибір".

      У штабі Порошенка пояснили, що його агітаційні борди із зображенням Путіна є офіційною рекламою, сплаченою із виборчого фонду політика. А ще там визнали, що не просили у президента Росії згоди на використання його зображення в рекламі.

      Порошенко разом із Зеленським пройшли до другого туру виборів: що треба знати? Другий тур виборів президента України відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. На дільницю треба взяти український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Оголосити ім’я нового президента України Центральна виборча комісія повинна до 1 травня.

       

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
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