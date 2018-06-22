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У Путіна розповіли, чому Росія не йде на можливий обмін Сенцова

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У Путіна озвучили проблему можливого обміну Сенцова
У Путіна озвучили проблему можливого обміну Сенцова / Фото з відкритих джерел

У питанні можливого обміну незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова виникають труднощі через те, що у РФ його засудили за "тероризм".

Про це розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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Він же засуджений, і засуджений за дуже тяжкою статтею. Ось в чому справа. Йдеться про те, ким він є де-юре, неважливо, ким він себе визнає, ким він себе не визнає,
– заявив речник Путіна.

Також, Пєсков нагадав, що наразі омбудсмени обох країн працюють над питанням щодо політв'язнів після телефонної розмови президентів України Петра Порошенка і Росії Володимира Путіна, яка відбулася 21 червня.

Водночас, прес-секретар російського лідера додав, що в Кремлі нічого не знають про намір генсека Ради Європи Турбьєрна Ягланда попросити про помилування Сенцова. 

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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