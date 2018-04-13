У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату

Службі безпеки України відомо, що група в оточені президента Росії Володимира Путіна займається створенням передумов для введення військ РФ в Україну вже восени 2018 року.

Про це розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми володіємо інформацією про плани російської сторони, знаємо про існування в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україну російських військ під приводом захисту російськомовного населення", – розповів Кононенко.

Читайте також: Росія готується до континентальної війни на кордоні з Україною, – Турчинов

При цьому він наголосив, що СБУ знає про такі плани і не дасть Росії їх реалізувати.

"Для цього вони (РФ) планують задіяти криміналітет, спортсменів, навколокримінальні структури для побиття учасників проросійських заходів і хресних ходів. Але ми не дамо їм реалізувати ці плани, будемо і надалі викривати підривну діяльність російських спецслужб", – запевнив заступник голови СБУ.