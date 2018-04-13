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У Путіна створюють передумови для введення військ в Україну: СБУ назвала дату

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Росія планує ввести свої війська в Україну восени 2018 року
Росія планує ввести свої війська в Україну восени 2018 року / Фото з вільних мереж

Службі безпеки України відомо, що група в оточені президента Росії Володимира Путіна займається створенням передумов для введення військ РФ в Україну вже восени 2018 року.

Про це розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми володіємо інформацією про плани російської сторони, знаємо про існування в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україну російських військ під приводом захисту російськомовного населення", – розповів Кононенко.

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При цьому він наголосив, що СБУ знає про такі плани і не дасть Росії їх реалізувати.

"Для цього вони (РФ) планують задіяти криміналітет, спортсменів, навколокримінальні структури для побиття учасників проросійських заходів і хресних ходів. Але ми не дамо їм реалізувати ці плани, будемо і надалі викривати підривну діяльність російських спецслужб", – запевнив заступник голови СБУ.

Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Російська пропаганда СБУ
Джерело: 24 Канал
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