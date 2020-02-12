У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія встиг лише раз обмовитися про ймовірний компроміс щодо постачання води в анексований Крим, а в Росії вже встигли відреагувати на цю заяву та почали ставити свої умови.

Так, Арахамія назвав "допустимим компромісом" відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. В Офісі Президента це вже назвали лиш його особистою думкою. А ось в Росії – уважно стежать за "пропозиціями" і вже відреагували на заяву "слуги народу".

Що сказав Арахамія: Я б дав воду у Крим в обмін на виведення військ Росії з Донбасу, – Арахамія

Так, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков уточнив: півострів не може бути об’єктом будь-яких "розмінів". Про це пише "Газета.ru". Цікаво, що так само вважає і Рефат Чубаров, втім, наголошуючи, що Крим є українською територією і що його "не можна продавати за воду".

Це російський регіон і, безумовно, в рамках існуючих програм розвитку забезпечується водопостачання. Якщо є якісь додаткові пропозиції по водопостачанню на комерційній основі, ми готові їх розглянути. Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів,

– сказав Пєсков.

Чому питання постачання води у Криму зараз активно обговорюється: