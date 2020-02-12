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      У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ

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      Володимир Путін / Getty images

      Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія встиг лише раз обмовитися про ймовірний компроміс щодо постачання води в анексований Крим, а в Росії вже встигли відреагувати на цю заяву та почали ставити свої умови.

      Так, Арахамія назвав "допустимим компромісом" відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. В Офісі Президента це вже назвали лиш його особистою думкою. А ось в Росії – уважно стежать за "пропозиціями" і вже відреагували на заяву "слуги народу".

      Що сказав Арахамія: Я б дав воду у Крим в обмін на виведення військ Росії з Донбасу, – Арахамія

      Так, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков уточнив: півострів не може бути об’єктом будь-яких "розмінів". Про це пише "Газета.ru". Цікаво, що так само вважає і Рефат Чубаров, втім, наголошуючи, що Крим є українською територією і що його "не можна продавати за воду".

      Це російський регіон і, безумовно, в рамках існуючих програм розвитку забезпечується водопостачання. Якщо є якісь додаткові пропозиції по водопостачанню на комерційній основі, ми готові їх розглянути. Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів,
      – сказав Пєсков.

      Чому питання постачання води у Криму зараз активно обговорюється:

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
      • Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Екологія Давид Арахамія Слуга народу
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