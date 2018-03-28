У Путіна відреагували на дипломатичний бойкот ЧС-2018

Приїзд чиновників з різних країн світу до Росії не є головним для чемпіонату світу з футболу, який пройде у 2018 році.

У Великобританії та Ісландії на державному рівні оголосили бойкот ЧС-2018. Окрім того, представники влади закликають своїх союзників відмовитися від візиту в Росію на ЧС.

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Як передає ТАСС, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не надає особливого значення дипломатичному бойкоту чемпіонату світу з футболу з боку низки держав.

В даному випадку відмова офіційних осіб відвідувати ті чи інші заходи в рамках чемпіонату світу з футболу навряд чи матиме який негативний вплив на спортивне свято загалом, тому що в чемпіонаті світу з футболу головне – не приїзд чиновників або офіційних представників, головне – це гра команд,

– заявив Пєсков.

До слова, бойкоту ЧС-2018 можуть приєднатися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія, Японія, Швеція і Данія. Церемонію відкриття турніру пропустить президент Польщі Анджей Дуда.



Додамо, слідом за НТКУ Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії відмовилися транслювати "Медіа Група Україна", до якої входять телеканали "Україна", "Футбол 1"/ "Футбол 2".