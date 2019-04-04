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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Путіна є два варіанти на Донбасі, – міжнародник

      1973 Читать новость на русском
      Хто б не став президентом, ситуація на Донбасі суттєво не зміниться
      Хто б не став президентом, ситуація на Донбасі суттєво не зміниться / Фото з відкритих джерел

      Сумнівно, що Путін на Донбасі розпочне масштабні військові дії. Але ризик великої війни є завжди. Незалежно, хто виграє вибори президента, Україні треба готуватися.

      Таку думку 24 каналу висловив міжнародний експерт Микола Бєлєсков.

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      З напівзамороженого конфлікту є два варіанти дій. Або відступати, або подвоювати ставки в грі. Щоб змусити Україну підписати ще якісь домовленості і виконати умови, яких хоче Росія. Але великий наступ – небезпечний інструмент. Наслідки не будуть такими, яких би хотіли в Кремлі,
      – зазначає Бєлєсков.

      Сили, зауважує Бєлєсков, у Росії є. Тридцять російських батальйонів тактичних груп зосереджено навколо України. За його словами, щоб повністю розбити ЗСУ на Донбасі, треба ударити з боку Харківської області. Заходити з півночі і оточувати всю Операцію об’єднаних сил. А це вже велика війна.

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      Навряд чи Кремль піде на масштабний наступ на Донбасі. В Кремлі вважають, що час на їхньому боці. Або Україна зазнає краху. Або на Заході до влади прийдуть лідери, які будуть готові говорити з Москвою і тиснути на Україну. Тому продовжуватиметься ситуація постійної російської загрози і перманентного конфлікту,
      – вважає Микола Бєлєсков.

      Фахівець також зауважує: до санкцій Росія пристосувалася, а їхнього посилення не буде. Щоб Захід, зокрема США, посилили санкції, росіяни повинні щось масштабне утнути. Піти на військову ескалацію, втрутитися у вибори, щоб стався якийсь ексцес російських спецслужб.

      Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. У Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудеться 21 квітня.

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Путін Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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