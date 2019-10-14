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      У Путіна заявили, що Крим не збираються обговорювати "у будь-якому форматі"

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      Питання Криму для Росії питанням не є
      Питання Криму для Росії питанням не є / Колаж 24 каналу

      Підняти питання Криму під час перемовин у нормандському форматі – таку ідею озвучив 10 жовтня під час пресмарафону український президент Володимир Зеленський. В Росії відреагували категоричною відмовою піднімати це питання в принципі.

      Питання Криму в нормандському чи інших форматах обговорювати неможливо, бо це питання "свого часу вже закрите". Про це заявив прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков, пише російський Інтерфакс.

      До слова, нову дату початку розведення військ на Донбасі обговорюватимуть 15 жовтня, – ЗМІ

      Так Пєсков прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського про намір підняти кримське питання на саміті лідерів країн "нормандської четвірки".

      Причини цього (кримського питання – 24 канал) добре відомі, джерела – також. Будь-які інші обговорення в будь-яких форматах – неможливі,
      – наголосив речник Путіна.

      Російські ЗМІ також після пресмарафону Зеленського неодноразово писали – прямо чи опосередковано – про те, що подібні ідеї щодо Криму можуть у принципі зруйнувати можливість перемовин у нормандському форматі.

      Детальніше: Зеленський підніме питання Криму на зустрічі в нормандському форматі

      До слова, Зеленський також говорив про дату зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії. Її сторони мали б узгодти протягом цього тижня. А сам саміт в нормандському форматі відбудеться, начебто, у листопаді 2019 року – якщо Росія погодиться.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму Володимир Зеленський Нормандський формат
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