У Путіна заявили, що "нормандський формат" без Росії неможливий

У Кремлі закликають не поспішати з висновками про майбутню зустріч трьох учасників "нормандської четвірки" щодо ситуації на Сході України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, як може вплинути на долю Донбасу анонсована канцлером ФРН Ангелою Меркель зустріч в травні лідерів трьох країн-учасниць "нормандської четвірки" без РФ, передає "Интерфакс".

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"Тут можна тільки дивитися, як вони можуть вплинути, і чи можуть вони вплинути на долю Донбасу", – зазначив речник Путіна.

Окрім того, на запитання, чи не образливо Росії за те, що її не запросили на цей саміт, Пєсков відповів, що варто почекати чи відбудеться сама зустріч за участі Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Петра Порошенка.

Давайте спочатку дочекаємося, чи буде такий саміт. Напевно існують якісь питання, які країни вважають за краще обговорювати в форматі трьох, але істинний нормандський формат, він, як відомо, передбачає участь Росії,

– наголосив Пєсков.

Водночас, говорячи про можливі бесіди з Ангелою Меркель або Емманюелем Макроном, прес-секретар російського президента повідомив, що "таких контактів немає в планах". При цьому він обмовився, що говорить тільки про контакти лідерів.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.