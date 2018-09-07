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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Путіна заявили, що перспектив для його контактів з Порошенком стає набагато менше

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Пєсков заявив, що перспектив для контактів Путіна з Порошенком стає набагато менше
Пєсков заявив, що перспектив для контактів Путіна з Порошенком стає набагато менше / ТАСС

Після вбивства ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка перспектив для контактів президентів Росії та України Володимира Путіна і Петра Порошенка "стало менше".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє заблокований в Україні сайт "РИА Новости".

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Речник господаря Кремля наголосив, що на цей момент "немає теми для контактів" Путіна і Порошенка.

Поки немає теми для контактів. Якраз після подій (вбивства Захарченка, – ред.) перспектив для контактів стає набагато менше. Ми говорили, що ці події мають дуже негативні наслідки,
– сказав Пєсков.

До слова, напередодні заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що українські спецслужби не мають жодного стосунку до ліквідації Олександра Захарченка. Усе тому, що українська сторона планувала використати Захарченка як свідка агресії Росії на Донбасі.

ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗАГИБЕЛІ ОЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКА:
 

 

Теги: Новини політики Новини України Вбивство Захарченка Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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