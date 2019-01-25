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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      У п'ятиразового олімпійського чемпіона з плавання виявили рак

      269 Читать новость на русском
      Натан Едріан
      Натан Едріан / Фото з відкритих джерел

      П'ятиразовий чемпіон Олімпійських ігор з плавання американець Натан Едріан хворий на рак.

      Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. За його словами, хвороба виявлена на ранній стадії, тому прогноз хороший.

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      Нещодавно я пішов до лікаря, щоб зробити щеплення від грипу, і відчув себе недобре. Після кількох аналізів і візитів до фахівця я дізнався, що у мене злоякісні новоутворення яєчок. Але ми виявили його рано, я почав лікування. Прогноз хороший,
      – написав Едріан.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Life, like swimming the 100 free, can come at you hard and fast as you can’t always see who, or what, may be chasing you down. Recently, I went to the doctor as something didn’t seem quite right. At the very least, I still needed to get my flu shot so it couldn’t hurt. After a few tests and visits with a specialist, I unfortunately learned that I have Testicular Cancer. On the bright side, we caught it early, I have already started treatment and the prognosis is good. I will be back in the water in a few short weeks with my sights fully set on Tokyo! Along the way, I hope to share my journey in an effort to help break the stigma of discussing men’s health issues. I’ve realized that too often we tend to avoid these important topics, ignore the potential warning signs, and put off getting the medical help that we may need. As I told my family, I’ll be putting my public health degree to work a little sooner than I planned! But in all seriousness, I am keeping a positive attitude as cases such as mine are curable. I am extremely grateful for my family and friends, especially my wife, for their love and support. I am scheduled for surgery early next week and will provide an update soon. #menshealth #testicularcancer #standuptocancer

      Допис, поширений Nathan Adrian (@nathangadrian)

      За свою кар'єру Едріан завоював золото на Олімпіаді у Пекіні в естафеті 4х100 метрів вільним стилем, на Іграх в Лондоні – на дистанції 100 м вільним стилем, в естафеті 4х100 м вільним стилем і в комбінованій естафеті 4х100 м, на Іграх в Ріо-де-Жанейро – у комбінованій естафеті 4х100 м.

      Також на його рахунку срібло та дві бронзи Олімпіад, вісім золотих, три срібні та дві бронзові нагороди чемпіонатів світу.

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      Теги: Спорт Плавання
      Джерело: 24 Канал
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