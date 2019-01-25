У п'ятиразового олімпійського чемпіона з плавання виявили рак

П'ятиразовий чемпіон Олімпійських ігор з плавання американець Натан Едріан хворий на рак.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. За його словами, хвороба виявлена на ранній стадії, тому прогноз хороший.

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Нещодавно я пішов до лікаря, щоб зробити щеплення від грипу, і відчув себе недобре. Після кількох аналізів і візитів до фахівця я дізнався, що у мене злоякісні новоутворення яєчок. Але ми виявили його рано, я почав лікування. Прогноз хороший,

– написав Едріан.

За свою кар'єру Едріан завоював золото на Олімпіаді у Пекіні в естафеті 4х100 метрів вільним стилем, на Іграх в Лондоні – на дистанції 100 м вільним стилем, в естафеті 4х100 м вільним стилем і в комбінованій естафеті 4х100 м, на Іграх в Ріо-де-Жанейро – у комбінованій естафеті 4х100 м.

Також на його рахунку срібло та дві бронзи Олімпіад, вісім золотих, три срібні та дві бронзові нагороди чемпіонатів світу.

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