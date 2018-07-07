У рабів нюх на зиск, а ми захищаємо свою державу: найцікавіші висловлювання Левка Лук’яненка

На 90 році життя помер відомий український політик та громадський діяч Левко Лук’яненко. Сайт "24" зібрав для вас підбірку найцікавіших і найактуальніших його цитат.

Український дисидент 27 років провів у радянських таборах через свою боротьбу за незалежність України.

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"Той, хто каже, що незалежність впала нам з неба, не знає, що ми діставали по 10 років тюрми і заслання", – писав він.

Левко Лук’яненко влучно описував негативні сторони українського державотворення та важливість самостійності України та українців.

"Корені сучасних проблем лежать у минулому", – писав Лук'яненко наголошуючи, що Росія проявить агресію проти України.

Російська Федерація – зменшена імперія зла – увійшла в суперечність із технічними, гуманітарними й моральними реаліями 21 століття й має бути демонтована. Задля реальної свободи України, задля національної свободи Ічкерії, Татарстану, Башкортостану та інших народів, що перебувають у московському колоніальному ярмі, – почніть мобілізацію (на добровільній основі) людей різних національностей, передусім громадян колишнього СРСР та країн так званої народної демократії, до української армії! Закличте уряди й народи, що дорожать національною свободою, до спільної боротьби проти імперії зла за звільнення московських колоній і вільного їх розвиток.

Він стверджував, що існування Росії у сучасних кордонах – тимчасове.

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– Російська Імперія втратила основні критерії і принципи, на яких її будували, вона себе вичерпала.

Всі імперії рано чи пізно розвалюються. Така доля, тим більше, не може оминути Росію. З давніх давен ця держава формувалася войовничим народом, об'єднаним не на традиційній для Європи племінній основі, як, наприклад, українці, а на такій собі мисливській ідеї. Вони не думали, як облаштувати свою територію, де зорати й посіяти, а лише про те, що і де вполювати, де захопити нові землі.

– Московія – це азіатська цивілізація, вона нас гнітила більше 300 років і тому вихід з-під влади Москви означав би приєднання, відновлення зв’язків з європейськими країнами.

Війна із Московією – це необхідна умова , і ми маємо боротися, бо тільки поборовши Москву, Україна стане по-справжньому незалежною. У цьому відношенні – великі плюси, тому що вперше за багато століть Україна не має багато ворогів. Україна має тільки одного ворога, а багато держав нас підтримує.

Герой України також висловлював підтримку сучасним українцям.

– Ми з вами дивимося на те, як у нашій Україні народжується громадянське суспільство. Тобто українці вже не бояться і мають відвагу виявляти ініціативу.

Завдання молодої інтелігенції – бути активними у теперішньому політичному і громадському житті. Є крайнощі. Є люди, які закликають до зброї, зробити якийсь державний переворот і замінити владу, наставити когось іншого. Але розумніші люди їх стримують, тому що підняти зброю легко, важко потім зупинитися. Політика вимагає політичної боротьби. Само не зробиться ніщо. Якщо нація хоче, щоб були зміни, вона мусить працювати, вона мусить боротися. Я знаю, що це можна зробити.

– Українцям важко повернутися до своїх духовних цінностей, до своєї української національної ідеї. Після Революції Гідності цей процес почався і швидко його не зробиш. Але, безперечно, його вже почали.

– Розбиті вщент усі ідеї, які ще зовсім недавно плекали комуністи. Про те, що українці й росіяни – братні народи, що у нас є спільні інтереси... Виявилося, що ми взагалі належимо до різних цивілізацій – європейської та азіатської.