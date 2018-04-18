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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Раді збирають спеціальне засідання через розслідування ЗМІ про оборудки у сфері оборони

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У середу, 18 квітня, очільник НАБУ Артем Ситник, голова СБУ Василь Грицак і міністр оборони Степан Полторак зберуться на засідання комітету з національної безпеки, де говоритимуть про можливу причетність нардепа Сергія Пашинського до корупційних схем в оборонній сфері.

Видання "Новое время" зинуватило голову комітету з нацбезпеки Сергія Пашинського у причетності до розкраданнь на закупівлях в армію, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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Нібито у Польщі закуповували (а та, у свою чергу, закуповувала у Чехії) старі бойові машини піхоти ще 1980-ого року випуску. Їх поставляли у розібраному вигляді в Україну. На Житомирському заводі їх збирали заново, і після цього ціна на БМП зростала майже у 10 разів – з 25 тисяч доларів до 200 тисяч доларів.

Цього року планується закупівля бойових машин піхоти з Чехії для української армії. Це є надзвичайно важливим. І це є обороноздатність України. Але замість того, щоб укладати прямий контракт, контракт укладається з офшорною фірмою. Чому такі контракти не можуть укладатися напряму? Тому що тоді не буде корупційного "навару",
– сказав нардеп Сергій Лещенко.

Також у причетності до розкрадань коштів у розслідуванні звинувачують застпуника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є соратником президента.

Сам Пашинський звинувачення проти нього напередодні засідання не коментував, але раніше заявляв, що навіть теоретично не може бути причетним до закупівель в оборонній сфері. А саме розслідування журналістів назвав інформаційною диверсією.

На засідання також має приїхати представник польської компанії, яка продавала Україні БМП.

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Розслідування ЗМІ Корупція Сергій Пашинський
Джерело: 24 Канал
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