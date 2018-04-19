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У Раді чекають на Порошенка: з чим виступить Президент

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Петро Порошенко виступить у Верховній Раді 19 квітня
Петро Порошенко виступить у Верховній Раді 19 квітня / Getty images

У четвер, 19 квітня, під час пленарного засідання Верховної Ради у парламенті очікують на виступ Президента України Петра Порошенка.

Президент виступить щодо звернення до Вселенського патріарха щодо отримання томосу (указу) про створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви.

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Цю інформацію кореспондентам 24 Каналу у Верховній Раді підтвердив нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

Проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха ще має бути включений до порядку денного роботи Верховної Ради на четвер, 19 квітня.

18 квітня Порошенко провів зустрічі з Предстоятелями православних церков України.

17 квітня Петро Порошенко заявив, що зараз Україна, як ніколи, близька до створення єдиної помісної Православної церкви та звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.

Теги: Новини України Верховна Рада релігія Петро Порошенко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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