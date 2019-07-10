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      У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання Криму і ОРДЛО частинами України

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      Андрій Парубій є одним з авторів законопроекту
      Андрій Парубій є одним з авторів законопроекту / Rada.gov.ua

      У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності до Україні анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

      Автори законопроекту №10423 – спікер парламенту Андрій Парубій та народні депутати Вікторія Сюмар і Марія Іонова. Документ зареєстрували 5 липня, згодом він надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.

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      Автори проекту закону пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такій редакції:

      Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

      У пояснювальній записці до документа вказано, що законопроект має усунути потенційні розбіжності у правозастосовній практиці судових та правоохоронних органів щодо застосування положень Кримінального кодексу, спрямованих на захист територіальної цілісності України.

      Схвалення законопроекту вдосконалить практику застосування відповідних положень кримінального законодавства, переконані автори документа.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Кримінальні новини Верховна Рада Анексія Криму Війна на Донбасі Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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