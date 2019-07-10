У Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання Криму і ОРДЛО частинами України

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності до Україні анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Автори законопроекту №10423 – спікер парламенту Андрій Парубій та народні депутати Вікторія Сюмар і Марія Іонова. Документ зареєстрували 5 липня, згодом він надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.

Читайте також: У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію

Автори проекту закону пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такій редакції:

Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

У пояснювальній записці до документа вказано, що законопроект має усунути потенційні розбіжності у правозастосовній практиці судових та правоохоронних органів щодо застосування положень Кримінального кодексу, спрямованих на захист територіальної цілісності України.

Схвалення законопроекту вдосконалить практику застосування відповідних положень кримінального законодавства, переконані автори документа.