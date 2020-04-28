У Раді хочуть звільнити голову НАБУ Ситника заднім числом у порушення Конституції, – ЦПК

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Фактично, цей законодавчий акт дозволить відправити у відставку директора НАБУ Артема Ситника.

Відповідний законопроєкт під №3133 та з авторством Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність") опублікований на сайті Ради.

До слова Офіційно: директора НАБУ Ситника внесли в реєстр корупціонерів

Як пояснює Центр протидії корупції, схвалення закону дозволить звільняти голову НАБУ за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

Щодо Артема Ситника справді є судове рішення, у якому суд визнав його корупціонером. Усе через відпочинок у готелі в Рівненській області, за який платив не сам голова НАБУ, а чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі.

Суть адміністративного правопорушення полягає у тому, що Ситник мав вказати це у декларації як подарунок, але не зробив цього. Відтак його оштрафували на 3 тисячі 400 гривень.

Саме з цього моменту і починається правова колізія. Річ у тім, що цей правопорушення скоєне у 2017-2019 роках. Відтак законопроєкт фактично пропонує звільнити Артема Ситника заднім числом.

Втім це напряму суперечить Конституції України. Згідно з нею, законодавство не має зворотної дії і людина не можна звинуватити у злочині, який на момент скоєння не вважався злочином.

Якщо простими словами, це, наприклад, те ж саме, що завтра ухвалять закон про заборону вживання алкоголю, а тоді посадять усіх, хто вживав алкоголь ще до схвалення закону.

Чому це важливо?ЦПК нагадує, що свого часу за Артема Ситника вже заступався Міжнародний валютний фонд, коли посилити вплив на правоохоронців намагалися з Адміністрації президента Петра Порошенка.



Відтак антикорупціонери застерігають, що це не лише похитне незалежність Національного антикорупційного бюро, а й поставить під питання майбутню спрівпрацю з МВФ.