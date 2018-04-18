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У Раді можуть посилити відповідальність за підкуп виборців

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200 гривень за голос. У суспільстві знову почали жваво обговорювати посилення відповідальності за підкуп виборців і продаж голосів. У верховній Раді навіть зареєстрували законопроект, яким фальсифікаторів можуть посадити за ґрати. До того ж, під куполом уже півроку лежать зміни до виборчого кодексу.

6 років ув'язнення за фальсифікацію та підкуп виборців. За продаж свого голосу – 2 роки. Так пропонують карати в міністерстві внутрішніх справ під час виборчих перегонів. Нині передбачений лише штраф до 5 тисяч гривень, виправні роботи чи ув'язнення до двох років.

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Втім одного лише посилення покарання замало, кажуть нардепи. Аби зменшити випадки продажу голосів, необхідно повністю позбавитися мажоритарної системи.

Ще 7 листопада минулого року нардепи у першому читання проголосували за зміну виборчого кодексу. А саме - підтримали запровадження пропорційної системи за відкритими списками. І вже майже півроку законопроект лежить на розгляді в комітеті.

Там численні поправки. Бачу, що деякі політики і деякі групи роблять все, для того, щоб загальмувати цей процес на кшталт, як було зроблено з судовими кодексами,
– переконаний голова фракції "Народного Фронту" Максим Бурбак.

А поправок назбиралося – майже чотири з половиною тисячі. Тож, аби ухвалити і зміни до виборчого кодексу, і посилення покарання за підкуп виборців, під стінами парламенту знову мають збиратися люди.

"14 числа під стінами Верховної Ради буде велика акція, під час якою будуть вимагати виконання обіцянок, які була надані під час виборчої кампанії", – зазначив нардеп Мустафа Найєм.

У народних депутатів вже була спроба скомпрометувати зміни у виборчий кодекс. Одіозні нардепи Олег Барна та Борислав Розенблат зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження суто мажоритарної виборчої системи.

Хоча на той момент в першому читанні ухвалили вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Втім майже в один голос народні депутати кажуть - треба одночасно і кримінальну відповідальність посилити, і змінювати виборче законодавство.

До слова, 16 квітня на пленарному засіданні депутати вирішували, які саме закони прийматимуть впродовж тижня, а 17 квітня у Верховній Раді беруться до справи. На порядку денному – ряд екологічних та соціальних питань.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини Києва Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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