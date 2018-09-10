У Раді ООН з прав людини заслухають доповідь про Україну

Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини планує 25 вересня заслухати доповідь щодо ситуації в Україні. Це питання внесене у порядок денний 39-го засідання сесії Ради у Женеві.

Про це повідомляє "Телеграф".

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Як зазначено у порядку денному, Рада ООН з прав людини заслухає "усний виступ верховного комісара про ситуацію в сфері прав людини в Україні, після цього відбудеться заява країни, якої стосується доповідь та інтерактивний діалог".

Цьогорічна 39-а сесія Ради ООН з прав людини проходитиме з 10 по 28 вересня. На відкритті сесії вперше виступить з оглядом стану прав і свобод в світі новий верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка приступила до виконання обов'язків 1 вересня.

Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини 16 жовтня 2017 року терміном на три роки. Президент України Петро Порошенко заявив, що пріоритетом України буде дотримання прав людини на окупованих територіях.