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У Раді планують змінити кількість членів ЦВК

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У Раді планують зміни кількість членів ЦВК
У Раді планують зміни кількість членів ЦВК / Фото з відкритих джерел

Депутати Верховної Ради пропонують на законодавчому рівні збільшити кількість членів Центральної виборчої комісії. Для того, аби усі запропоновані 14 кандидатів отримали посади.

Про це спікер ВР Андрій Парубій розповів під час брифінгу.

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"Одна з пропозицій, яка звучала, стосується того, щоб у законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад ЦВК. Таким чином ми зможемо розглядати в залі всі пропозиції, які подані фракціями та президентом без дилеми 14 і 13, а фактично голосуючи за ту кількість кандидатів, що може бути передбачена законом", – зазначив Парубій.

За його словами, з'являється квота для 14 кандидатів. Тобто, для усіх тих кандидатів, які були подані президентом у Верховну Раду

Сьогодні відбудуться засідання фракцій і якщо буде знайдено порозуміння з такого механізму і такої методики, звичайно я її запропоную у залі, щоб ми могли просунутись і наблизитись до вирішення цього питання,
– наголосив спікер парламенту.

Він зазначив, що також є пропозиції перенесення подання, але у цьому випадку оновлення ЦВК доведеться відкласти на досить тривалий час, оскільки потрібно буде провести спецперевірку нових кандидатів.

Зважаючи на те, що склад ЦВК і кількість членів ЦВК – це виключно є норма закону, то відповідно законодавець може змінити цю чисельність і таким чином зняти політичну напругу, 
– сказав Андрій Парубій.

Спікер додав, щоб це питання вони могли вирішувати предметно, для нього вкрай важливо, щоб з цього приводу визначилися фракції парламенту, щоб у них не було такої ж ситуації, як у минулий четвер, коли пропозиція розгляду оновлення ЦВК набрала менше ніж 200 прихильників.

Він заявив, що до вечора понеділка вже буде чітка політична позиція з цього приводу і він зробить для цього все можливе, але уточнив, що до Ради ще не поданий відповідний законопроект.

Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Верховна Рада ЦВК Андрій Парубій
Джерело: 24 канал
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