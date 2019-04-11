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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Раді почалися переговори про коаліцію під Зеленського, – ЗМІ

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      У Раді почалися переговори про коаліцію під Зеленського, – ЗМІ
      У Раді почалися переговори про коаліцію під Зеленського, – ЗМІ / radiosvoboda.org

      У Верховній раді України почалися переговори про створення коаліції під можливого переможця виборів президента Володимира Зеленського.

      У близькому оточенні Петра Порошенка запевнили, що Ігор Коломойський вже веде з депутатами з різних фракцій переговори про формування нової більшості, пише "РБК-Україна". Саме Ігоря Коломойського пов'язують із Зеленським.

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      Нардеп БПП Олександр Черненко сказав, що депутати з президентської фракції, які орієнтуються на Коломойського, давно вийшли з неї.

      Нещодавно у Верховні Раді України створили міжфракційне об'єднання "За наступного президента Зеленського!", бо "терпіти Порошенка" більше не можна. Однак, наразі в ньому значиться лише колишній учасник "УКРОПа" Віталій Купрій.

      Він розповідав, що всього в об'єднання планується залучити до десятка чоловік, у тому числі з лав БПП та "Народного фронту".

      Депутати з БПП і НФ бояться, щоб зараз не озвучували їх імена, і щоб вони не потрапили під переслідування. Оскільки ще місяць Порошенко буде контролювати і ГПУ, і СБУ,
      – додав Купрій.

      Зеленський з Порошенком пройшли до другого туру виборів: що далі?Центральна виборча комісія 7 квітня завершила опрацьовувати всі протоколи після першого туру вибрів президента. Жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців (50% +1 голос) у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Голосування відбудеться традиційно в неділю з 8:00 до 20:00. Не забудьте взяти із собою паспорт, а ще заздалегідь змінити місце голосування, якщо плануєте здійснювати своє волевиявлення не за пропискою.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини політики Ігор Коломойський Верховна Рада Парламентські вибори 2019
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