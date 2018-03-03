У Раді придумали покарання для українських гастролерів у Росії

1 березня у Верховній Раді було зареєстровано, а 2-го числа направлено на розгляд до комітету законопроект №8085 "Про особливості ведення гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України".

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради України.

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Так, відповідно до пояснювальної записки пропонується:

створити реєстр осіб, які гастролюють на території країни-агресора або на тимчасово окупованих територіях України;



зобов'язати українських артистів повідомляти Службу безпеки України про гастролі на території держави-агресора;



заборонити артистам виступати на тимчасово окупованих територіях;



увести адміністративні штрафи за порушення цих вимог у розмірі від 50 до 200 мінімальних зарплат;



телерадіокомпанії повинні будуть обов'язково вказувати про гастролі артистів на території країни-агресора або на тимчасово окупованій території України під час висвітлення їхньої діяльності або реалізації товарів і послуг, створених за їхньою участю;



організатори заходів, у яких братимуть участь артисти з реєстру, повинні будуть платити гастрольний збір;



визначити підстави для внесення іноземців до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

"Ухвалення законопроекту дозволить створити додатковий ефективний правовий механізм протидії інформаційній і гуманітарній агресії Російської Федерації проти України, знизить мотивацію публічних осіб проводити гастрольно-концертну діяльність на території Росії або на окупованій території України", — підкреслюється у законопроекті.

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За словами українського віце-прем’єра В’ячеслава Кириленка, ідея документу виникла через гастролі низки українських виконавців у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Як зауважив посадовець, інформація про виступи артиста на території країни-агресора повинна в текстовій формі супроводжувати кліп або відео виступу на телебаченні, а на радіо диктори повинні будуть повідомляти про це аудиторію перед початком пісні.

"Гастрольний збір з організаторів, передбачений законопроектом, становитиме 20% від виторгу за концерт незалежно від того, брав у ньому участь один артист чи кілька. Ця виручка йде на спеціальні рахунки Міноборони, і ми з діяльності таких виконавців будемо додатково підтримувати наші Збройні сили", – додав Кириленко та припустив, що законопроект ухвалять до середини липня 2018 року.