У Раді пропонують карати за наругу над українськими військовими і їхньою формою: деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за публічну наругу над військовослужбовцями ЗСУ, військовою формою одягу або знаками розрізнення військових.

Законопроєкт №3102 вже зареєстрований на сайті парламенту. Серед ініціаторів законопроєкту як депутати "Слуги народу", так і нардепи від інших фракцій.

Актуально: Вітання "Слава Україні" не будуть скасовувати в армії, – Міноборони

Як каратимуть порушників: деталі законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що сьогодні часто звучать образи на сторону військових ЗСУ. Це є неприйнятним і обурливим.

Публічна наруга над військовими ЗСУ і їхньою формою каратиметься штрафом у розмірі 850 гривень, або громадськими роботами на термін від 60 до 240 годин.

Вчинення наруги у дні вшанування пам'яті героїв українсько-російської війни, чи інших важливих для українського війська дат, може призвести до арешту терміном до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Законопроєкт, у випадку його ухвалення, повинен стати превентивним заходом для недопущення подібних дій.

Відзначимо, що напередодні низка ЗМІ почали публікувати інформацію, що народні депутати прийняли в Раді закон, який скасовує в армії вітання "Слава Україні" – "Героям слава". В оборонному відомстві заперечели ці дані.

В Міноборони запевнили, що вітання закріплять окремим наказом. Цей наказ видадуть одразу після набуття чинності закону про скасування Статуту ЗСУ.

Важливо! Патріотичне гасло-вітання "Слава Україні" стали офіційним військовим вітанням Збройних сил України у 2018 році. Вперше воно пролунало на параді до Дня Незалежності у Києві.

Що відомо про скасування Стройового статусу ЗСУ?Верховна Рада 5 лютого схвалила в першому читанні законопроєкт №2466, яким скасувала Закон "Про Стройовий статут Збройних Сил України" . 11 лютого документ передали на підпис президенту. Завдання законопроєкту – привести нормативно-правові акти України у відповідність до євроатлантичних норм і критеріїв членства в НАТО.



Скасування Стройового статуту ЗСУ змінює регулювання законом стройових прийомів. Зокрема, повноваження визначати ці прийоми тепер отримає Міноборони.