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      У Раді пропонують морським державам направити у Чорне та Азовське море військові кораблі

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      Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти
      Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада України запрошує міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і пропонує морським державам розмістити у регіоні свої військові кораблі, щоб запобігти подальшому наростанню напруги з боку Росії.

      Про це повідомило видання УНІАН з посиланням на звернення ВРУ до ООН, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ та національних парламентів держав світу.

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      Зазначається, що за постанову, яка затверджує це звернення, проголосували 272 народних депутатів України.

      Внаслідок агресивних дій з боку Росії – збройним нападом та захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу" – парламент висловлює рішучий протест.

      Верховна Рада вимагає від Російської Федерації надати невідкладну медичну допомогу пораненим українським морякам, забезпечити їх негайне безпечне повернення в Україну, а також повернути незаконно захоплене військове майно та відшкодувати завдані збитки.

      У Верховній Раді закликали міжнародну спільноту до ефективних кроків спрямованих на припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі, у тому числі шляхом впровадження нових та посилення чинних санкцій до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Також парламент закликав міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту її територіальної цілісності та суверенітету.

      Закликаємо міжнародну спільноту адекватно реагувати на виклики і загрози, що несе Російська Федерація, оскільки політика умиротворення вже призвела до окупації частини території України – Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей,
      – йдеться у зверненні.

      У Парламенті підкреслили, що будівництво "Північного потоку-2" є таким проектом що не переслідує інтереси Європи, а направлений на відстоювання виключно інтересів Російської Федерації і є загрозою, водночас для безпеки усього регіону Балтії і Північної Європи.

      Зазначається, що безкарність агресивної політики і дій Росії в подальшому можуть спровокувати більш глобальні наслідки. У зверненні наголошено, що 25 листопада 2018 року Збройні сили Російської Федерації здійснили збройний напад на військові катери Військово-морських сил України, які здійснювали плановий морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, з дотриманням положень чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації.

      Такі дії Російської Федерації є актом збройної агресії проти України, як це визначено у статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії, а також порушенням статті 2 та статті 21 Конвенції ООН з морського права,
      – зауважили у зверненні. 

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      У ньому також зазначається, що такі дії Росії є прямим продовженням збройної агресії проти України, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, та наслідком якої стала незаконна окупація частини території України – Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Європа НАТО ООН ОБСЄ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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